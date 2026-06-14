Совбез Ирана принял решение о продолжении диалога с США

Высший совет национальной безопасности (ВСНБ) Ирана принял решение о продолжении диалога с США по вопросу урегулирования конфликта на фоне возобновившихся ударов Израиля по Ливану.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

"Высший совет национальной безопасности пришел к выводу, что курс на переговоры следует продолжать", - приводит слова Пезешкиана его пресс-служба. Президент отметил, что в данный момент многие СМИ публикуют высказывания бывшего верховного лидера Али Хаменеи о недопустимости ведения переговоров с США, но, по словам президента, однажды он лично обсуждал этот вопрос с Хаменеи и "тогда же он дал разрешение на проведение и продолжение переговоров на достойных условиях".

Президент Ирана также добавил, что Тегерану удалось восстановить хорошие отношения с соседними странами, несмотря на последние события. "К счастью, значительная часть дипломатических усилий страны в последние недели принесла положительные результаты, и многие вопросы и недоразумения со странами Персидского залива находятся на пути к разрешению", - указал Пезешкиан.

Ранее Трамп заявил, что соглашение между США и Ираном будет подписано в ближайшие часы.