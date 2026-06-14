Состоялись вступительные экзамены в магистратуру

Сегодня Государственный экзаменационный центр Азербайджана провел вступительный экзамен в магистратуру высших учебных заведений.

Как сообщили Day.Az в Центре, экзамен был организован в Баку, Сумгайыте и на Абшероне. Он начался в 10:00 и продолжался 3 часа 30 минут.

С 16 июня в Государственном экзаменационном центре начнется обработка экзаменационных материалов. Результаты экзамена будут объявлены в два этапа. В течение ближайших трех дней будут опубликованы результаты по закрытым заданиям и открытым заданиям с кодируемыми ответами. Окончательный экзаменационный балл будет представлен в течение четырех недель после проверки эссе по иностранным языкам.

Отметим, что после завершения экзамена участникам было разрешено забрать с собой вопросники.

С правильными ответами на использованные на экзамене тестовые задания (закрытого типа и открытого типа с кодируемыми ответами), а также с разъяснениями к тестовым заданиям можно ознакомиться по соответствующим гиперссылкам.