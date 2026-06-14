Стало известно, когда объявят результаты экзамена в магистратуру

С 16 июня в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) начнется обработка экзаменационных материалов прошедшего сегодня в Азербайджане экзамена в магистратуру.

Об этом сообщили Day.Az в ГЭЦ.

Отмечается, что результаты экзамена будут объявлены в два этапа.

В течение ближайших трех дней будут опубликованы результаты по закрытым заданиям и открытым заданиям с кодируемыми ответами.

Окончательный экзаменационный балл будет представлен в течение четырех недель после проверки эссе по иностранным языкам.

С правильными ответами на использованные на экзамене тестовые задания (закрытого типа и открытого типа с кодируемыми ответами), а также с разъяснениями к тестовым заданиям можно ознакомиться по соответствующим гиперссылкам.

Отметим, что сегодня Государственный экзаменационный центр Азербайджана провел вступительный экзамен в магистратуру высших учебных заведений. Экзамен был организован в Баку, Сумгайыте и на Абшероне. Он начался в 10:00 и продолжался 3 часа 30 минут. После завершения экзамена участникам было разрешено забрать с собой вопросники.