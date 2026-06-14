"Реал" рассматривает возможность подписания Усмана Дембеле

Мадридский "Реал" рассматривает возможность подписания форварда "ПСЖ" Усмана Дембеле.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщает TRT Spor.

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес хочет совершить этим летом громкое приобретение в линию нападения. Клуб уже изучил несколько перспективных кандидатов в рамках усиления состава, и Дембеле является одним из приоритетных вариантов. Одним из вариантов подписания форварда является продажа Браима Диаса, который может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Действующее трудовое соглашение Дембеле с парижским клубом рассчитано до лета 2028 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что "сливочные" завершают попытки приобретения форварда мадридского "Атлетико" Хулиана Альвареса.

В прошедшем сезоне Дембеле провел за "ПСЖ" 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 19 мячей и сделал 10 результативных передач.