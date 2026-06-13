Бакинский Большой шлем по дзюдо возвращается

Олимпийская квалификация в дзюдо начнется на следующей неделе с Большого шлема в Улан-Баторе. Предваряя его, Международная федерация (IJF) уже прорабатывает календарь на будущий год. В привычное расписание вернется и Большой шлем в Баку, который отсутствует в расписании этого года по причине проведения в столице чемпионата мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на данный момент точные даты турниров официально не опубликованы IJF. Однако Баку включен в предварительный календарь Мирового тура-2027 наряду с Парижем, Ташкентом, Тбилиси, Душанбе, Улан-Батором, Лозанной, Будапештом, Абу-Даби и Токио.

Поскольку в 2025 году турнир на Национальной арене гимнастики проходил 14-16 февраля, можно предположить, что он вновь состоится зимой. Впрочем, в отношении дат надо запастись терпением, пока ясно одно - соревнование вновь возвращается.

Главным событием будущего года станет чемпионат мира в Астане (7-14 июня). Таким образом, столица Казахстана перехватит эстафету у Баку, готовящемуся провести мундиаль в октябре.

В целом, очередные изменения в международном календаре подчеркивают более масштабные усилия по перестройке глобальной структуры соревнований со стороны IJF. После объявления о новых этапах Гран-При для кадетов и юниоров, ряд важных изменений происходит и на взрослом уровне.

Так, впервые в в своей современной истории парижский Большой шлем будет проводиться в течение трех дней. Традиционно двухдневное мероприятие и один из самых известных турниров в рамках Мирового тура по дзюдо, в 2027 году пройдет 5-7 февраля на арене Accor. Переход к трехдневному формату, как ожидается, обеспечит большую гибкость в планировании и улучшит условия для спортсменов и зрителей.

В свою очередь, выбор Астаны в качестве хозяйки ЧМ продолжает тенденцию, согласно которой IJF полагается на относительно небольшую группу опытных организаторов для проведения своих крупнейших соревнований. Если рассматривать 11 чемпионатов мира, проведенных в период с 2015 по 2027 год, то лишь семи разным странам-хозяйкам было доверено проведение этого мероприятия.

Казахстан в 2015 году принимал чемпионат в Астане, и теперь он снова пройдет в 2027 году. Будапешт трижды становился местом проведения ЧМ, что подчеркивает позицию Венгрии как одного из самых надежных партнеров федерации. Азербайджан во второй раз примет мундиаль, а в Узбекистане он состоялся в 2022-м. Остальные чемпионаты были организованы в Японии, Катаре и ОАЭ.

При этом, концентрация крупных чемпионатов в ограниченном числе стран отражает как логистические сложности, так и финансовые инвестиции, необходимые для проведения современного чемпионата мира. Например, Баку, Будапешт и Астана заслужили прочную репутацию благодаря проведению статусных мероприятий и стали известными локациями для ведущих дзюдоистов мира.

Среди других стартов будущего года можно отметить турниры серии Гран-При в Линце, Циндао, Лиме и Загребе.

А перед стартом олимпийской квалификации стало известно количество квот в дзюдо в Лос-Анджелесе. Всего на кону 372 лицензии, из них 238 найдут своих обладателей по рейтингу. 17 атлетов в каждом весе (7 мужчин и столько же у женщин) получат пропуск на Игры. 104 билета будут разыграны на континентальных первенствах, еще 10 атлетов получат так называемые универсальные места. Сборной США полагается 14 лицензий. А еще для шести дзюдоистов будет доступна опция индивидуального приглашения для формирования смешанных команд.