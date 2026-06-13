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Сборная Азербайджана стала чемпионом мира по човгану

Сборная Азербайджана по човгану вышла на финальный матч 2-го чемпионата мира, проходящего в Баку. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в решающем поединке сборная встретилась с национальной командой Чили. Встреча завершилась победой нашей команды со счетом 3:0. Таким образом, сборная Азербайджана по човгану стала чемпионом мира.