Неуважение к памяти и как его понимают сепаратисты

Автор: Лейла Таривердиева

Посвятивший свою никчемную жизнь "защите культурного наследия арцаха" сепаратист Шахвердян отреагировал на заявление посольства России в Армении в связи с осквернением в Гюмри мемориала героям ВОВ.

Шахвердян выразил возмущение реакцией российской стороны и посоветовал поинтересоваться состоянием мемориалов той войны на освобожденных территориях Азербайджана. Мол, где памятники Баграмяну, Степаняну и так далее? Ой, нету...

Странный он какой-то, этот Шахвердян. Прежде чем отсылать посольство РФ к Азербайджану, в интересах сепаратистов было бы сначала изучить вопрос. Он напоминает только о мраморных головах лиц армянской национальности. А между тем, в Карабахе и Восточном Зангезуре множество мемориалов героев войны 1941-1945 годов, которые были осквернены, разрушены или переиначены в период армянской оккупации. Все эти факты зафиксированы, и если какой-то Шахвердян требует от России увидеть отсутствие памятника Баграмяну, то это будет каплей в море того, что сотворили сами армяне в годы оккупации.

Всякий раз, когда армянскую сторону уличают в вандализме и неуважении памяти, она непременно старается перевести стрелки на Азербайджан "а вот он...". Так же было два года назад, когда в Ереване осквернили памятник детям блокадного Ленинграда.

Напомним, что некий националист Ширинян, возмущенный словами Марии Захаровой, потребовавшей предоставить доказательства "этнических чисток" в Карабахе, не знал, как выразить свое возмущение, и отправился громить мемориал блокады Ленинграда. Он устроил погром, потоптал российский флаг, сдернутый с венка, и записал это на видео, потребовав от России "доказательств блокады Ленинграда". Попытки сравнить блокаду Ленинграда с "блокадой" Карабаха выглядели совершенно глупо и многих в России возмутили.

Как не пытались лоббисты отмыть любимцев, армянской стороне пришлось оправдываться и как-то объяснять действия вандала. Заявления Шириняна были предельно откровенны, чтобы сказать, что его не так поняли. Чтобы как-то отвлечь внимание, агитпроп указал пальцем на Баку: "а вот он...".

Тема якобы разрушения азербайджанской стороной в Карабахе мемориалов ВОВ была запущена в армянских СМИ и соцсетях сразу после осквернения памятника детям Ленинграда. Однако фактов разрушения мемориалов ВОВ азербайджанской стороной не существует. Азербайджан как раз восстановил то, что было разрушено армянскими оккупантами.

Единственным не разрушенным мемориалом был мемориал в Лачине. Но уж лучше бы армяне его просто разрушили, чем осквернить и переиначить. В Лачине оккупанты сохранили конструкцию монумента в целости, однако стерли все упоминания о ВОВ и превратили его в памятник армянским террористам, осуществлявшим этнические чистки и геноцид на азербайджанской земле. Но даже в этом виде мемориал был заброшен и находился на момент освобождения Лачина в плачевном состоянии.

Практически все памятники, посвященные героям Великой отечественной войны 1941-1945 годов, были оккупантами разрушены, повреждены или армянизированы. Все это зафиксировано и задокументировано. В руинах застали эти мемориалы азербайджанские воины при освобождении Физулинского, Джебраильского, Губадлинского, Зангиланского, Агдамского районов.

В годы оккупации сепаратисты прибегали и к такому хитрому способу "обезопасить" памятники своим террористам, устанавливая на одном пространстве с ними монументы памяти ВОВ. Наличие такого монумента рассматривалось как своего рода охранная грамота, в тени которой ставились памятники "героям" Первой карабахской войны. При ликвидации таких "пантеонов" сносились все новоделы. И это не означает неуважение к памяти, это означает уважение к самим себе. Так было, например, в селе Вянгли Агдеринского района. В освобожденное село уже возвращаются бывшие вынужденные переселенцы, истинные хозяева. Само собой, там не мог оставаться мемориал террористам и убийцам детей, преднамеренно сращенный с памятником ВОВ.

Интересно, что в Армении многие высказывают свое отношение к возмущению российской стороны по поводу вандализма в Гюмри так: не лезьте не в свои дела. Какое, мол, Россия имеет право оценивать то, что делается в Армении. Тогда возникает аналогичный вопрос к тому же Шахвердяну и другим представителям соседней страны: а какое вы имеете право совать носы в дела Азербайджана, что-то тут высматривать и оценивать?

Прежде, чем тыкать пальцем в Азербайджан, борца за "наследие" несуществующего образования стоит вспомнить о собственных деяниях. В их собственном прошлом так много "интересного", что хватит не на одну страшную сказку на ночь.

В заключение приведем несколько фотофактов, свидетельствующих об участи, постигшей памятники героям ВОВ в период армянской оккупации территорий Азербайджана.

Физулинский район

Губадлинский район

Агдамский район

Джебраильский район

Зангиланский район

Лачинский район