Азербайджан продолжает наводить порядок на освобождённых землях

Автор: Зульфугар Ибрагимов

У наших соседей очень странное представление о том, что такое культурное наследие. На взгляд армянского агитпропа, в "культурное наследие" автоматически превращается любой камень, который куда-либо положили армяне, любой памятник, независимо от того, кому он поставлен.

В армянских СМИ траур - в селе Вянгли Агдеринского района снесены памятники сепаратистам и оккупантам. Демонстрируются фото из серии "до и после", демонтаж называется "посягательством на армянское культурное наследие". Понятно, что при отсутствии у армян реального культурного наследия на территориях Азербайджана, соседям приходится причислять к этой категории все что попало. Памятники участникам Первой карабахской войны, оккупантам, убийцам, участникам геноцида и этнических чисток, коих по армянской традиции принято причислять к героям, это проблема не наша. В годы оккупации эти объекты "культуры" вдохновляли сепаратистов, но теперь они сносятся и будут сноситься. На азербайджанской земле не останется ни одного памятника оккупантам, ни одного хачкара в память о кровавых военных преступниках, никаких объектов, так или иначе связанных с разгулом сепаратизма. Все будет вычищаться.

А что касается выпячивания факта пребывания на этой территории и памятника погибшим во Второй мировой войне, то пусть армянский агитпроп вначале напомнит о том, как поступали с такими памятниками сами армяне. А потом поговорим.

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Кому вообще адресована эта новость? Армянская трескотня давно всем надоела и уже не дает резонанса.

Самое интересное, что симоньяновский "Спутник" ссылается в новости на несуществующую организацию несуществующего образования. На некую "госслужбу охраны исторической среды artsakh monuments", фейковой конторы, созданной после Второй карабахской войны для спешного сбора "доказательств" принадлежности азербайджанских территорий армянам. Сепаратисты спешили армянизировать то, что в Карабахе еще не было армянизировано. Они потеряли тридцать лет, почивали на лаврах, не ожидая, что банкет может взять и закончиться. И после войны им пришлось действовать в ускоренном режиме. Начались срочные поиски "древностей", повсюду в массовом порядке обнаруживались хачкары. Особенно позабавил один случай. В феврале 2022 года "госслужба" возвестила, что в лесу возле Ханкенди обнаружены хачкары 12-го века. Шел, понимаете, шел сельчанин по лесу и вдруг - опаньки - перед ним хачкар 12-го века. И не один, а целая куча. Камень с крестом был найден не в результате археологических раскопок, а просто лежал себе под деревом. На закапывание подделки у фальсификаторов, видимо, не было времени. Кроме того, они привыкли, что у них обычно никто не спрашивает доказательств и любая их фальшивка принимается за правду без исследований и анализов.

Больше всего повеселило то, что сотрудники "госслужбы", прибыв на место, сразу, на глаз, с ходу датировали камень 12-м веком. Какой профессионализм, однако. Только одно удивляет: армяне утверждают, что живут в Карабахе чуть ли не пять тысяч лет. Неужели за пять тысяч лет никто не заметил под деревом "древние" хачкары? Это не тайга и не джунгли, это редколесье около города, где уж за пять тысяч лет кто-нибудь мимо бы да прошел.

Теперь сепаратисты и армянские СМИ выискивают в соцсетях кадры работ, проводимых на освобожденных землях, сопоставляют с прежним обликом того или иного места и поднимают вой.

Да, снесли памятники бандитам и террористам. Наша земля, наши правила и наше право.