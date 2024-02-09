Этого армяне российскому МИДу не покажут

Автор: Лейла Таривердиева

После позора с осквернением памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване, армянский агитпроп не знает, как отмыться. Лучший способ - попытаться перевести стрелки на ненавистного соседа, то есть на Азербайджан.

Армянская сторона в течение прошлого года неоднократно и безуспешно пыталась сравнить блокаду Ленинграда в годы Второй мировой с мнимой "блокадой" Карабаха, а умиравших от голода ленинградцев - с упитанными армянами, жующими пиццы и кебабы в ресторанах Ханкенди. Разумеется, такие параллели вызвали возмущение на российской стороне, где очень щепетильно относятся к теме Великой отечественной войны и блокады Ленинграда. Эти сравнения были проявлением неуважения к памяти жертв германского фашизма и умалением масштабов трагедии, пережитой советским народом.

Но разве можно что-то объяснить армянским нацистам? Даже сейчас, когда житель Еревана откровенно надругался над памятником и выставил все это в сеть, армяне вместо осуждения пытаются нивелировать неприятное послевкусие, оставленное этим актом вандализма. А точнее - очередной демонстрацией ненависти к России с целью покрасоваться перед новыми хозяевами.

Тема якобы разрушения азербайджанской стороной в Карабахе мемориалов ВОВ была запущена в армянских СМИ и соцсетях сразу после осквернения памятника детям Ленинграда. Цель - отвести от себя огонь критики. Накануне армянский журналист задал соответствующий вопрос официальному представителю МИД России Марии Захаровой. Из его вопроса следовало, что мы якобы разрушаем памятники и даже могилы (?!) героев той войны, а Москва нас не ругает. В ответ Захарова сказала: "Если у вас есть материалы на этот счет, передайте их мне, я тогда прокомментирую".

Что отправит пресс-секретарю МИД РФ армянский журналист, мы не знаем. Фактов разрушения мемориалов ВОВ азербайджанской стороной не существует - все эти объекты были разрушены в период оккупации самими армянами. Азербайджан как раз восстанавливает сейчас эти памятники. Так, был, например, восстановлен мемориал в Шуше:

Практически все памятники, посвященные героям Великой отечественной войны 1941-1945 годов, были оккупантами разрушены, повреждены или переиначены. В качестве доказательства - состояние памятников в Физулинском, Джебраильском, Губадлинском, Зангиланском, Агдамском, Лачинском районах. Вот такими увидели их азербайджанцы после освобождения районов:

Физулинский район

Губадлинский район

Агдамский район

Джебраильский район

Зангиланский район

Лачинский район

Только в Лачине армяне сохранили саму конструкцию монумента в целости, однако стерли все упоминания о Великой Отечественной и превратили его в памятник армянским террористам, осуществлявшим этнические чистки и геноцид на азербайджанской земле. Но даже в этом виде мемориал был заброшен и находился на момент освобождения Лачина в плачевном состоянии.

Как видно на фото, последователи нациста Нжде приняли меры, чтобы на захваченных ими землях не осталось памяти о тех, кто когда-то боролся с нацизмом. Эти кадры - оскорбление не только для азербайджанского народа, но и для других народов. В том числе это должно быть оскорблением для самих армян, ведь и этот народ воевал на полях ВОВ и приносил жертвы ради общей победы.