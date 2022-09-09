Как армяне воевали с мертвыми: Чудовищные факты вандализма в Карабахе

Автор: Лейла Таривердиева

После того, как Лачин был окончательно очищен от незаконного армянского присутствия, город посетил известный фотожурналист Реза Дегати.

"Сегодня мы находимся в городе Лачин, который армяне покинули в соответствии с положениями Заявления, подписанного 10 ноября 2020 года. Мы воочию увидели здесь разрушения и зверства. Здесь разрушены и сожжены дома и кладбища азербайджанцев. На кладбище вырыты и украдены надгробия, осквернены могилы. Ходить по кладбищу опасно, так как во многих местах заложены мины. Могилы азербайджанцев вырыты, с зубов умерших были сняты золотые коронки", - говорит потрясенный фотожурналист на записанном им в Лачине видео.

Реза Дегати - человек, повидавший немало на своем веку. Он не раз отслеживал войны и конфликты, освещал человеческие трагедии, но каждый его репортаж с освобожденных земель Азербайджана говорит о том, что увиденное вызывает шок. Вспомним эмоции Дегати, когда он рассказывал миру об осквернении могилы Натаван на кладбище Имарен в Агдаме и исчезновении останков поэтессы. В этом невиданном проявлении армянского вандализма было даже что-то сатанинское. Почему армяне украли останки Натаван и куда их вывезли, до сих пор остается неизвестным.

Не скроем, что были удивлены, когда в традиционном отчете Госдепартамента США о соблюдении в мире религиозных прав и свобод обнаружили честную информацию об армянском вандализме. Это было впервые, когда Госдеп конкретно назвал армян вандалами и перечислил их преступления. В докладе приводятся задокументированные доказательства планомерного уничтожения десятков азербайджанских кладбищ в Физулинском, Агдамском, Зангиланском, Кяльбаджарском и Джебраильском районах, осквернения могил азербайджанцев и "войны с покойниками". "Могилы были осквернены, были обнаружены следы их разрушения тяжелой строительной техникой, нанесения ущерба надгробиям, а также эксгумации останков. Останки из азербайджанских могил были эксгумированы с целью извлечения золотых зубов, после чего черепа и кости оставались разбросанными по кладбищам", - говорится в отчете.

Особенно это удивляет потому, что незадолго до этого Комиссия США по международной религиозной свободе опубликовала отчет "О разрушении кладбищ", в котором преступлениям армян не было уделено никакого внимания. В связи с чем Госкомитета Азербайджана по работе с религиозными структурами выступил с заявлением, в котором отмечено, что в период армянской оккупации в целом более 900 азербайджанских кладбищ были либо полностью разрушены, либо останки покойных были извлечены из могил, осквернены, а надгробные плиты были вывезены.

Физулинский район, кладбище Гараханбейли

Зангиланский район, кладбище Мамедбейли

Агдамский район, кладбище Гарагачи

О разрушении азербайджанских кладбищ на оккупированных территориях Азербайджан говорил все годы оккупации, однако никто к его словам не прислушивался. Армяне как бы победили, а победителей не судят. Да и не верил никто, что "древнейший" народ, якобы положивший начало человеческой цивилизации, способен на подобное зло. Однако после 44-дневной победоносной войны, когда был положен конец оккупации, творения армянских рук предстали перед глазами мира во всей своей кошмарной откровенности.

Как свидетельствует армянский блогер Роман Багдасарян, на азербайджанских кладбищах, остававшихся на оккупированных территориях, отсутствует 70 процентов надгробий. Надгробные камни были сняты и проданы в Армению. Более того, перед продажей на них были начерчены армянские имена. Багдасарян обвинил Кочаряна и Саргсяна в том, что те 25 лет творили на захваченных землях страшные вещи. По его словам, в Физулинском, Джебраильском, Зангиланском, Губадлинском и Агдамском районах были осквернены все азербайджанские кладбища. Часть могильных плит была оккупантами разрушена, часть вывезена в Армению на стройматериалы. По этой причине многие азербайджанцы, пытавшиеся после освобождения территорий посетить могилы родных и близких, не смогли найти захоронений.

Пока что немногие кладбища, точнее то, что от них оставил агрессор, доступны для посещения. Отступая, армяне, как правило, минировали места захоронений, и чтобы бывшие вынужденные переселенцы могли найти могилы своих близких, сначала должны поработать саперы. Оккупанты не особо церемонились с покойниками. Надгробные камни и мраморные плиты активно использовались в качестве стройматериалов. Войдя 1 декабря 2020 года в освобожденный Лачинский район, азербайджанские военнослужащие обнаружили в селе Пиченис лестницу, ведущую к жилому дому, построенную из могильных плит, принесенных с близлежащего азербайджанского кладбища

С таким же страшным фактом столкнулись наши солдаты в Зангилане.

Вряд ли армянским националистам стало стыдно от того, что весь мир увидел результаты их "созидательной" деятельности. Они никогда особо и не скрывали своих нездоровых наклонностей, демонстрируя свои "подвиги" в соцсетях. Как, например, вот этот мерзавец, позирующий на азербайджанской могиле. В подписи к фото "герой" гордо указывает, что сделано оно в Джебраильском районе, а в могиле покоится "турок по имени Самир Аббасов".

Армяне действительно творили страшные вещи, на первый взгляд неподвластные пониманию и логике. Трудно понять людей (если это вообще люди), которые роются в могилах в поисках золотых коронок, разбрасывают останки или зачем-то воруют кости. Зачем? Почему армянские националисты с такой последовательностью уничтожали азербайджанские кладбища в Армении и на оккупированных прежде территориях? Оказывается, ответ на этот вопрос существует. И содержится он в письме, которое в 2011 году написала Президенту Азербайджана некая 13-летняя Аделине Авагимян из Карабаха. Точнее, от ее имени написали взрослые дяденьки, желающие растрогать публику. В письме есть такие строки: "Я слышала от своего дедушки, что до войны, даже 50 или 100 лет назад, когда здесь были азербайджанцы, в случае смерти их вывозили из Карабаха и хоронили на их настоящей родине, потому что знали, что это не их родина, не их земля. Поэтому здесь почти нет азербайджанских кладбищ"...

Это "трогательное" послание в определенной степени проясняет, почему кладбища были избраны мишенью для армянских варваров. Цель все та же - доказать, что азербайджанцы якобы пришлый народ в Карабахе, потому и захоронений нет. Но оккупантами была допущена огромная ошибка - они уверили себя, что земли не будут никогда освобождены, и потому не торопились ликвидировать следы своих преступлений. Результат такой самоуверенности - многочисленные зафиксированные и задокументированные факты вандализма в местах захоронений и тот самый отчет Госдепа. И то ли еще будет.

Политолог Фуад Ахундов после поездки в Агдам признался в одном из интервью, что армяне были правы - цегакрон Гарегина Нжде нельзя сравнивать с итальянским фашизмом и немецким нацизмом. Побывав на разрушенном агдамском кладбище, он согласился, что подобный вандализм не мог бы прийти в голову ни итальянским, ни немецким фашистам. "Немцам, отступавшим от советских войск, и в голову не приходило раскапывать могилы и уничтожать их. А в Агдаме уничтожено и разграблено 1500 могил", - сказал Ахундов Интерфаксу.

В 2008 году российский блогер побывал в тогда еще оккупированном Агдаме. На видео, размещенном им в соцсетях, помимо прочего было запечатлено азербайджанское кладбище. В соцсетях, где выставлено видео, отмечают, что это кладбище Гарагачи близ Агдама, одно из самых старых кладбищ региона.

Блогер подавлен и смущен - не ожидал увидеть такое. Разрушены почти все могилы, лишь некоторые уцелели. Правда, он, видимо, не очень понимает, куда попал и что тут вообще происходит, поэтому удивляется, что могилы никто не посещает в родительский день, а мавзолей называет "церковью"... Но это мелочи. Главное - это документальное свидетельство совершенного армянскими нелюдями. К сожалению, с 2008 года до освобождения Агдама, как свидетельствуют очевидцы, кладбище было разрушено практически полностью, там не осталось в целости даже тех редких могил, которые запечатлел российский блогер.

Как указывается в отчете, подготовленном аппаратом омбудсмана Азербайджана, кладбище Гарагачи расположено в 5 километрах южнее Агдама. Его размеры велики - до 3 километров в длину и до 2 в ширину. Согласно археологическим данным, кладбищу 3 тысячи лет. Самое старое из дошедших до наших дней, точнее, имевшихся до армянской оккупации, надгробий датируется 1174 годом. За годы оккупации армянами были разрушены и могилы, и четыре располагавшихся на кладбище мавзолея. Кстати, на видео российского блогера от 2008 года два из них, хотя и в полуразрушенном виде, еще можно увидеть.

Так выглядит кладбище Гарагачи после 29 лет армянской оккупации

Осквернение могил и разрушение кладбищ - дело подсудное. Даже по законам самой Армении. Если же говорить о международном законодательстве, то своими действиями армянская сторона грубо нарушила Международный пакт о гражданских и политических правах, Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта от 14 мая 1954 года, Европейскую Конвенцию об охране археологического наследия от 1992 года, Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО от 1972 года, а также ряд других международных норм и стандартов.

Мы не настолько наивны, чтобы ожидать какого-то наказания для армянской стороны или хотя бы возмущения со стороны международных структур, нормативы которых Армения нарушила. Та же ЮНЕСКО не проявляла интереса к армянскому вандализму в годы оккупации, а после разгрома Армении организация и слышать об этом не хочет.

Не ждем и покаяния от соседей, которые не уважают даже собственных мертвецов. В прошлом году на 9 мая военный преступник Роберт Кочарян отправился на Ераблур, где на него напала с проклятиями мать солдата, погибшего в 44-дневной войне. Как писали армянские СМИ, через три дня работники захоронения обнаружили, что неизвестные сожгли могилу сына проклявшей Кочаряна женщины, а также надругались над фотографией убитого.

У кого-то еще остались вопросы?..