Как армяне воевали с мертвыми: Чудовищные факты вандализма в Карабахе

Автор: Лейла Таривердиева

После того, как Лачин был окончательно очищен от незаконного армянского присутствия, город посетил известный фотожурналист Реза Дегати.

"Сегодня мы находимся в городе Лачин, который армяне покинули в соответствии с положениями Заявления, подписанного 10 ноября 2020 года. Мы воочию увидели здесь разрушения и зверства. Здесь разрушены и сожжены дома и кладбища азербайджанцев. На кладбище вырыты и украдены надгробия, осквернены могилы. Ходить по кладбищу опасно, так как во многих местах заложены мины. Могилы азербайджанцев вырыты, с зубов умерших были сняты золотые коронки", - говорит потрясенный фотожурналист на записанном им в Лачине видео.

Реза Дегати - человек, повидавший немало на своем веку. Он не раз отслеживал войны и конфликты, освещал человеческие трагедии, но каждый его репортаж с освобожденных земель Азербайджана говорит о том, что увиденное вызывает шок. Вспомним эмоции Дегати, когда он рассказывал миру об осквернении могилы Натаван на кладбище Имарен в Агдаме и исчезновении останков поэтессы. В этом невиданном проявлении армянского вандализма было даже что-то сатанинское. Почему армяне украли останки Натаван и куда их вывезли, до сих пор остается неизвестным.

Не скроем, что были удивлены, когда в традиционном отчете Госдепартамента США о соблюдении в мире религиозных прав и свобод обнаружили честную информацию об армянском вандализме. Это было впервые, когда Госдеп конкретно назвал армян вандалами и перечислил их преступления. В докладе приводятся задокументированные доказательства планомерного уничтожения десятков азербайджанских кладбищ в Физулинском, Агдамском, Зангиланском, Кяльбаджарском и Джебраильском районах, осквернения могил азербайджанцев и "войны с покойниками". "Могилы были осквернены, были обнаружены следы их разрушения тяжелой строительной техникой, нанесения ущерба надгробиям, а также эксгумации останков. Останки из азербайджанских могил были эксгумированы с целью извлечения золотых зубов, после чего черепа и кости оставались разбросанными по кладбищам", - говорится в отчете.

Особенно это удивляет потому, что незадолго до этого Комиссия США по международной религиозной свободе опубликовала отчет "О разрушении кладбищ", в котором преступлениям армян не было уделено никакого внимания. В связи с чем Госкомитета Азербайджана по работе с религиозными структурами выступил с заявлением, в котором отмечено, что в период армянской оккупации в целом более 900 азербайджанских кладбищ были либо полностью разрушены, либо останки покойных были извлечены из могил, осквернены, а надгробные плиты были вывезены.

                          Физулинский район, кладбище Гараханбейли

                           Зангиланский район, кладбище Мамедбейли

                                Агдамский район, кладбище Гарагачи

О разрушении азербайджанских кладбищ на оккупированных территориях Азербайджан говорил все годы оккупации, однако никто к его словам не прислушивался. Армяне как бы победили, а победителей не судят. Да и не верил никто, что "древнейший" народ, якобы положивший начало человеческой цивилизации, способен на подобное зло. Однако после 44-дневной победоносной войны, когда был положен конец оккупации, творения армянских рук предстали перед глазами мира во всей своей кошмарной откровенности.

Армяне разрушили памятник Натаван и унесли ее останки - ФОТО - ВИДЕО

Армяне разрушили памятник Натаван и унесли ее останки - ФОТО - ВИДЕО

Как свидетельствует армянский блогер Роман Багдасарян, на азербайджанских кладбищах, остававшихся на оккупированных территориях, отсутствует 70 процентов надгробий. Надгробные камни были сняты и проданы в Армению. Более того, перед продажей на них были начерчены армянские имена. Багдасарян обвинил Кочаряна и Саргсяна в том, что те 25 лет творили на захваченных землях страшные вещи. По его словам, в Физулинском, Джебраильском, Зангиланском, Губадлинском и Агдамском районах были осквернены все азербайджанские кладбища. Часть могильных плит была оккупантами разрушена, часть вывезена в Армению на стройматериалы. По этой причине многие азербайджанцы, пытавшиеся после освобождения территорий посетить могилы родных и близких, не смогли найти захоронений.

Пока что немногие кладбища, точнее то, что от них оставил агрессор, доступны для посещения. Отступая, армяне, как правило, минировали места захоронений, и чтобы бывшие вынужденные переселенцы могли найти могилы своих близких, сначала должны поработать саперы. Оккупанты не особо церемонились с покойниками. Надгробные камни и мраморные плиты активно использовались в качестве стройматериалов. Войдя 1 декабря 2020 года в освобожденный Лачинский район, азербайджанские военнослужащие обнаружили в селе Пиченис лестницу, ведущую к жилому дому, построенную из могильных плит, принесенных с близлежащего азербайджанского кладбища

С таким же страшным фактом столкнулись наши солдаты в Зангилане.

Вряд ли армянским националистам стало стыдно от того, что весь мир увидел результаты их "созидательной" деятельности. Они никогда особо и не скрывали своих нездоровых наклонностей, демонстрируя свои "подвиги" в соцсетях. Как, например, вот этот мерзавец, позирующий на азербайджанской могиле. В подписи к фото "герой" гордо указывает, что сделано оно в Джебраильском районе, а в могиле покоится "турок по имени Самир Аббасов".

Армяне действительно творили страшные вещи, на первый взгляд неподвластные пониманию и логике. Трудно понять людей (если это вообще люди), которые роются в могилах в поисках золотых коронок, разбрасывают останки или зачем-то воруют кости. Зачем? Почему армянские националисты с такой последовательностью уничтожали азербайджанские кладбища в Армении и на оккупированных прежде территориях? Оказывается, ответ на этот вопрос существует. И содержится он в письме, которое в 2011 году написала Президенту Азербайджана некая 13-летняя Аделине Авагимян из Карабаха. Точнее, от ее имени написали взрослые дяденьки, желающие растрогать публику. В письме есть такие строки: "Я слышала от своего дедушки, что до войны, даже 50 или 100 лет назад, когда здесь были азербайджанцы, в случае смерти их вывозили из Карабаха и хоронили на их настоящей родине, потому что знали, что это не их родина, не их земля. Поэтому здесь почти нет азербайджанских кладбищ"...

Это "трогательное" послание в определенной степени проясняет, почему кладбища были избраны мишенью для армянских варваров. Цель все та же - доказать, что азербайджанцы якобы пришлый народ в Карабахе, потому и захоронений нет. Но оккупантами была допущена огромная ошибка - они уверили себя, что земли не будут никогда освобождены, и потому не торопились ликвидировать следы своих преступлений. Результат такой самоуверенности - многочисленные зафиксированные и задокументированные факты вандализма в местах захоронений и тот самый отчет Госдепа. И то ли еще будет.

Политолог Фуад Ахундов после поездки в Агдам признался в одном из интервью, что армяне были правы - цегакрон Гарегина Нжде нельзя сравнивать с итальянским фашизмом и немецким нацизмом. Побывав на разрушенном агдамском кладбище, он согласился, что подобный вандализм не мог бы прийти в голову ни итальянским, ни немецким фашистам. "Немцам, отступавшим от советских войск, и в голову не приходило раскапывать могилы и уничтожать их. А в Агдаме уничтожено и разграблено 1500 могил", - сказал Ахундов Интерфаксу.

В 2008 году российский блогер побывал в тогда еще оккупированном Агдаме. На видео, размещенном им в соцсетях, помимо прочего было запечатлено азербайджанское кладбище. В соцсетях, где выставлено видео, отмечают, что это кладбище Гарагачи близ Агдама, одно из самых старых кладбищ региона. 

Блогер подавлен и смущен - не ожидал увидеть такое. Разрушены почти все могилы, лишь некоторые уцелели. Правда, он, видимо, не очень понимает, куда попал и что тут вообще происходит, поэтому удивляется, что могилы никто не посещает в родительский день, а мавзолей называет "церковью"... Но это мелочи. Главное - это документальное свидетельство совершенного армянскими нелюдями. К сожалению, с 2008 года до освобождения Агдама, как свидетельствуют очевидцы, кладбище было разрушено практически полностью, там не осталось в целости даже тех редких могил, которые запечатлел российский блогер.

Как указывается в отчете, подготовленном аппаратом омбудсмана Азербайджана, кладбище Гарагачи расположено в 5 километрах южнее Агдама. Его размеры велики - до 3 километров в длину и до 2 в ширину. Согласно археологическим данным, кладбищу 3 тысячи лет. Самое старое из дошедших до наших дней, точнее, имевшихся до армянской оккупации, надгробий датируется 1174 годом. За годы оккупации армянами были разрушены и могилы, и четыре располагавшихся на кладбище мавзолея. Кстати, на видео российского блогера от 2008 года два из них, хотя и в полуразрушенном виде, еще можно увидеть.

Так выглядит кладбище Гарагачи после 29 лет армянской оккупации

Осквернение могил и разрушение кладбищ - дело подсудное. Даже по законам самой Армении. Если же говорить о международном законодательстве, то своими действиями армянская сторона грубо нарушила Международный пакт о гражданских и политических правах, Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта от 14 мая 1954 года, Европейскую Конвенцию об охране археологического наследия от 1992 года, Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО от 1972 года, а также ряд других международных норм и стандартов.

Мы не настолько наивны, чтобы ожидать какого-то наказания для армянской стороны или хотя бы возмущения со стороны международных структур, нормативы которых Армения нарушила. Та же ЮНЕСКО не проявляла интереса к армянскому вандализму в годы оккупации, а после разгрома Армении организация и слышать об этом не хочет. 

Не ждем и покаяния от соседей, которые не уважают даже собственных мертвецов. В прошлом году на 9 мая военный преступник Роберт Кочарян отправился на Ераблур, где на него напала с проклятиями мать солдата, погибшего в 44-дневной войне. Как писали армянские СМИ, через три дня работники захоронения обнаружили, что неизвестные сожгли могилу сына проклявшей Кочаряна женщины, а также надругались над фотографией убитого.

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