В Ереване оскорбили память детей блокадного Ленинграда и флаг России

Русофобия продолжает широко шагать по всей Армении. На этот раз целью стал памятник детям блокадного Ленинграда, установленный в Ереване.

Как передает Day.Az, один из местных нацистов подошел к памятнику и высказывая неадекватные и абсурдные мысли сбил ногами установленные венки.

В первом видео, опубликованном в армянских телеграм каналах, вандал выдергивает ленты с изображением российского флага из венков, бросает их на землю и топчет ногами.

А на втором видео он идет еще дальше - ногами переворачивает венки, назвав при этом блокадных детей "фашистами" и утверждая, что "нет документов, подтверждающих это событие".

В армянском сегменте соцсетей такой антироссийский поступок был встречен с овациями. Данный инцидент показывает, что идеи пособника фашистов Гарегина Нжде все еще живы и процветают в Армении и армянском обществе.

Представляем внимаю читателей эти кадры: