16 стран выдали Турции 90 разыскиваемых за преступления

Министерство внутренних дел Турции объявило о выдаче Анкаре 90 подозреваемых в различных преступлениях.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, по данным турецкого ведомства, решение о выдаче лиц, 42 из которых разыскивались по красному циркуляру Интерпола, было принято инстанциями 16 стран мира.

Наибольшее количество подозреваемых экстрадировано в Турцию из Грузии (58 человек).

12 объявленных в розыск турецких граждан доставлено из Германии, по три - из Болгарии и Греции, по два - из Нидерландов и Турецкой Республики Северного Кипра. Остальные - из Австрии, Беларуси, Великобритании, Италии, Японии, Кыргызстана, Северной Македонии, Молдовы, Таиланда и Украины.