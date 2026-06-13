Nvidia отложила новое поколение RTX

Nvidia не планирует выпускать линейку потребительских видеокарт GeForce RTX 60 как минимум до 2028 года. Об этом в своем новом ролике на YouTube заявил авторитетный инсайдер Moore's Law Is Dead, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам инсайдера, в настоящее время Nvidia сосредоточена на наиболее прибыльном для себя направлении - решениях для искусственного интеллекта и центров обработки данных. Предполагается, что новые графические процессоры, выпускаемые по 3-нм техпроцессу, будут в первую очередь ориентированы на корпоративных заказчиков и инфраструктурные проекты в сфере ИИ.

На этом фоне ближайшим обновлением игровой линейки могут стать промежуточные модели серии RTX 50 Super. По информации китайского издания Benchlife, их анонс может состояться на выставке CES 2027.

По слухам, Nvidia готовит несколько обновленных видеокарт с увеличенным объемом памяти. В частности, RTX 5060 Super может получить 12 ГБ видеопамяти, RTX 5070 Super - 18 ГБ, а RTX 5070 Ti Super и RTX 5080 Super - по 24 ГБ.

Официально Nvidia не подтверждала планы на выпуск RTX 50 Super или сроки выхода GeForce RTX 60. Если эти сообщения подтвердятся, поколение RTX 50 может стать одним из самых продолжительных в истории игровых видеокарт компании.