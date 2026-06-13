Утечка подтвердила выход сразу трех складных смартфонов Samsung летом

Авторитетный инсайдер Ice Universe опубликовал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) фото защитных стекол сразу трех складных смартфонов Samsung - Galaxy Z Flip 8, Z Fold 8 и Z Fold 8 Ultra, которые будут заметно отличаться друг от друга по форм-фактору и позиционированию, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Фото позволяет оценить размеры и пропорции экранов, а также подтверждает, что Samsung делает ставку на максимально широкий охват различных пользовательских сценариев.

Согласно утечкам, Galaxy Z Flip 8 останется компактным раскладным смартфоном в формате "раскладушки", тогда как Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Fold 8 Ultra будут ориентированы на разные категории пользователей. Несмотря на принадлежность к одной линейке, устройства получат разные пропорции дисплеев и внешний дизайн.

По слухам, Galaxy Z Fold 8 Ultra сохранит характерный для серии высокий и относительно узкий корпус, а также получит тройную основную камеру с телеобъективом. В свою очередь стандартный Galaxy Z Fold 8, который ранее фигурировал в утечках как Galaxy Fold 8 Wide, предложит более широкий и близкий к планшету форм-фактор.

Таким образом, Samsung намерена разделить линейку Fold на несколько направлений, предложив пользователям выбор между классическим складным смартфоном, компактной раскладушкой и устройством с увеличенной рабочей областью экрана.

Официальная презентация новых складных смартфонов Samsung ожидается в июле 2026 года.