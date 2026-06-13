https://news.day.az/world/1841260.html Названы сроки окончательного оформления мирного соглашения между США и Ираном Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф назвал сроки окончательного оформления мирного соглашения между США и Ираном. На эту тему он высказался в своем аккаунте в социальной сети X, передает Day.Az. Шариф утверждает, что оформление соглашения между странами завершится в течение суток.
Названы сроки окончательного оформления мирного соглашения между США и Ираном
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф назвал сроки окончательного оформления мирного соглашения между США и Ираном. На эту тему он высказался в своем аккаунте в социальной сети X, передает Day.Az.
Шариф утверждает, что оформление соглашения между странами завершится в течение суток. Пакистан, по его словам, готовится к электронному подписанию сделки, а на следующей неделе начнутся переговоры на техническом уровне.
Государственный деятель поблагодарил США и Иран за приверженность переговорам. Также он выразил признательность всем союзникам в регионе за поддержку. В заключение Шариф добавил, что это соглашение станет прочным фундаментом для мира.
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