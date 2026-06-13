Спасатели предупредили отдыхающих на пляжах
Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с правилами безопасности на пляжах.
Как передает Day.Az, в обращении отмечается, что с наступлением теплой погоды одним из популярных мест отдыха для граждан становятся водоемы.
"Несмотря на проводимую МЧС масштабную разъяснительную работу, с сожалением приходится констатировать, что несоблюдение некоторыми гражданами правил безопасности в таких местах нередко приводит к трагическим последствиям.
Учитывая это, МЧС призывает население строго соблюдать правила безопасности на водоемах, в том числе на пляжах.
В частности, запрещается:
- купаться в местах, не предназначенных для пляжного отдыха, в том числе в каналах и реках;
- заплывать за обозначенные границы зоны купания;
- заходить в море в ветреную погоду;
- оставаться на пляже на ночь;
- находиться на пляже в состоянии алкогольного опьянения;
- совершать опасные и грубые действия в воде;
- заходить на территорию пляжа на лодках и маломерных судах, за исключением спасательной техники.
Помните:
- дети на пляже не должны оставаться без присмотра; необходимо беспрекословно выполнять требования предупреждающих знаков и информационных табличек, а также указания спасателей;
- опасно длительное время находиться под палящим солнцем и заходить в воду после наступления темноты.
Не забывайте: безразличие к правилам безопасности - угроза жизни!
В случае опасности звоните по номеру 112", - говорится в обращении.
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