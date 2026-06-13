Спасатели предупредили отдыхающих на пляжах

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с правилами безопасности на пляжах.

Как передает Day.Az, в обращении отмечается, что с наступлением теплой погоды одним из популярных мест отдыха для граждан становятся водоемы.

"Несмотря на проводимую МЧС масштабную разъяснительную работу, с сожалением приходится констатировать, что несоблюдение некоторыми гражданами правил безопасности в таких местах нередко приводит к трагическим последствиям.

Учитывая это, МЧС призывает население строго соблюдать правила безопасности на водоемах, в том числе на пляжах.

В частности, запрещается:

купаться в местах, не предназначенных для пляжного отдыха, в том числе в каналах и реках;

заплывать за обозначенные границы зоны купания;

заходить в море в ветреную погоду;

оставаться на пляже на ночь;

находиться на пляже в состоянии алкогольного опьянения;

совершать опасные и грубые действия в воде;

заходить на территорию пляжа на лодках и маломерных судах, за исключением спасательной техники.

Помните:

дети на пляже не должны оставаться без присмотра; необходимо беспрекословно выполнять требования предупреждающих знаков и информационных табличек, а также указания спасателей;

опасно длительное время находиться под палящим солнцем и заходить в воду после наступления темноты.

Не забывайте: безразличие к правилам безопасности - угроза жизни!

В случае опасности звоните по номеру 112", - говорится в обращении.