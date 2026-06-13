Для Windows 11 выпустили масштабное обновление

Компания Microsoft начала распространение крупного обновления KB5094126 для Windows 11, в которое вошли новые функции, улучшения производительности и сотни исправлений безопасности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Engadget, одним из главных нововведений стал режим снижения задержек. Благодаря ему при запуске меню "Пуск", поиска или центра уведомлений система временно увеличивает производительность процессора, что делает работу интерфейса более быстрой и отзывчивой. Внедрение функции будет происходить постепенно.

Разработчики также продолжают совершенствовать меню "Пуск". В дальнейшем пользователи смогут более гибко настраивать его структуру, скрывая или удаляя отдельные разделы. В текущей версии обновления особое внимание уделено ускорению загрузки приложений из Microsoft Store и повышению эффективности встроенного поиска. Теперь система начинает предлагать результаты уже после ввода первых двух символов.

Обновление принесло и ряд других возможностей. Среди них - поддержка одновременной работы веб-камеры в нескольких приложениях, вывод звука сразу на две Bluetooth LE-гарнитуры, возможность изменения имени основной пользовательской папки и расширенные инструменты контроля за работой нейропроцессоров в "Диспетчере задач" на устройствах с ИИ-ускорителями.

Значительная часть изменений касается безопасности. В новом пакете устранены 206 уязвимостей различной степени опасности, включая несколько критических. В частности, исправлена уязвимость CVE-2026-45657 с рейтингом 9,8 из 10, которая могла позволить злоумышленникам выполнять произвольный код на уровне ядра операционной системы.