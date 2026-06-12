В европейской стране появятся подразделения по борьбе с дронами

В Финляндии намерены создать подразделения по борьбе с беспилотниками. Об этом заявил инспектор сил противовоздушной обороны (ПВО) Мано-Микаэль Нокелайнен, сообщает издание Ruotuväki, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В будущем в силах обороны будут созданы отдельные подразделения по борьбе с беспилотниками, которые будут оснащены разнообразными средствами защиты от угрозы дронов", - сказал он.

При этом Нокелайнен отметил, что поступающим на службу призывникам придется подождать несколько лет, поскольку обучать в такие подразделения не будут в 2026 и 2027 годах.