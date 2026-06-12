Ученых поразило истинное происхождение Алтарного камня Стоунхенджа

Исследователи Университета Кертин доказали, что Алтарный камень Стоунхенджа - самый крупный из горизонтально лежащих мегалитов памятника, весящий около шести тонн, - происходит из севера Шотландии и был доставлен туда, преодолев расстояние свыше 700 км. Работа опубликована в журнале Journal of Quaternary Science (JQS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ведущий автор Энтони Кларк и его команда провели изотопный и геохимический анализ образца породы, сравнив его с обширными базами данных геологических проб со всех Британских островов. Соотношения изотопов свинца, неодима и стронция однозначно указали на бассейн Оркни на крайнем севере Шотландии как на место происхождения камня.

Авторы также систематически проверили и опровергли гипотезу о ледниковом транспорте, которую ряд исследователей выдвигал как альтернативу антропогенной доставке. Реконструкция маршрутов четвертичных ледниковых щитов, покрывавших Британию в плейстоцене, показала, что ни один из них не мог переместить крупный камень из Оркни в Южный Уэльс или к равнине Солсбери, где стоит Стоунхендж.

Так, Алтарный камень был перевезен людьми неолита около 5000 лет назад. Каким именно способом строители Стоунхенджа перемещали многотонные грузы на сотни километров, по-прежнему остается открытым вопросом. Среди вероятных методов - деревянные салазки и рычаги для сухопутного участка и плоскодонные суда для каботажных морских переходов вдоль побережья.

Алтарный камень уже давно выделялся среди других мегалитов Стоунхенджа своим составом: он является разновидностью микацеевого песчаника, тогда как большинство сарсеновых камней - это силикрет из долины Мальборо в 25 км к северу. Еще в 2024 году изотопный анализ другой группы исследователей впервые указал на шотландское происхождение, и новая работа подтверждает и уточняет этот вывод.

Открытие означает, что строители Стоунхенджа поддерживали обменные сети на расстоянии в несколько сотен километров еще в III тысячелетии до нашей эры. Это меняет представления о масштабах социальной организации, торговых связей и технических возможностей неолитических сообществ Британских островов.