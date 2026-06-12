Милли Меджлис принял в I чтении законопроект о новом жилищном фонде и статусе переселенцев

Разработан новый законопроект в целях совершенствования законодательства, связанного с обеспечением бывших вынужденных переселенцев жилыми площадями на освобожденных от оккупации территориях, восстановлением их прав собственности.

Как передает Day.Az, законопроект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании парламента Азербайджана.

Согласно законопроекту, в результате изменений, которые будут внесены в Жилищный кодекс, будет создан новый "Фонд постоянного проживания на освобожденных от оккупации территориях, и жилые площади, поступающие в этот фонд, будут использоваться для переселения вынужденных переселенцев и передачи этих участков в их собственность. В то же время, согласно предлагаемому изменению в закон "О статусе беженцев и вынужденных переселенцев (внутренне перемещенных лиц)" будут конкретизированы случаи утраты статуса вынужденного переселенца. Согласно новому предложению, взамен прежнего места жительства лицо будет обеспечено другим жильем в регионе проживания в установленном размере, тем самым предоставление государством новой жилой площади послужит полному восстановлению права собственности гражданина. Также, согласно предлагаемому изменению в указанный закон, лицо утратит статус вынужденного переселенца и в том случае, если откажется от предложенного государством места жительства.

В проекте также вносится ясность в сроки мер социальной защиты. Исчисление существующего трехлетнего льготного периода будет определяться с даты утраты лицом статуса или отказа от квартиры. Кроме того, согласно предлагаемому изменению в статью 5 закона "О социальной защите вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц", меняется и механизм переселения вынужденных переселенцев. Согласно новым правилам, обязательство государства будет считаться исполненным с момента предложения жилой площади. Тем самым будет обеспечен баланс между жилищными правами вынужденных переселенцев и интересами третьих лиц.

Законопроект после обсуждений был вынесен на голосование и принят в первом чтении.