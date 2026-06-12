В ВМС проведены тактические учения с боевой стрельбой

В соответствии с планом подготовки на текущий год в Военно-морских силах (ВМС) состоялись тактические учения с боевой стрельбой на тему "Проведение оборонительных операций при угрозах критической энергетической инфраструктуре на море и в прибрежных районах". В учениях принимали участие подразделения Военно-воздушных сил (ВВС), Береговой охраны Государственной пограничной службы (ГПС) и Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны.

Учения, в которых были задействованы боевые корабли, корабли боевого обеспечения и вспомогательные суда ВМС, а также подразделения морского спецназа и морской пехоты, проводились в несколько этапов.

Цель учений состояла в совершенствовании навыков командного состава по принятию оперативных решений в экстремальных ситуациях, совершенствовании командно-штабной деятельности, а также проверке готовности кораблей к выполнению боевых задач как самостоятельно, так и в составе тактических групп.

Согласно плану, привлеченные к учениям подразделения были подняты по сигналу "Тревога", приведены в полную боевую готовность и выдвинуты в районы проведения операции.

В ходе учений корабельные тактические и ударные группы ВМС и Береговой охраны ГПС, а также беспилотные летательные аппараты ВВС успешно выполнили задачи по патрулированию, предотвращению попыток совершения диверсии и атаки, были успешно выполнены боевые задачи по уничтожению и обезвреживанию воздушных, надводных и подводных средств, плавающих мин, а также пунктов базирования.

На следующем этапе подразделения морского спецназа во взаимодействии с кораблями ВМС и Береговой охраны ГПС выполнили задачи по охране и обороне объектов критической инфраструктуры на море и побережье, а также прибрежных территорий. В целях пресечения диверсионной и наступательной деятельности условного противника были осуществлены действия по уничтожению разведывательно-диверсионных групп, при поддержке вертолетов ВВС была выполнена высадка в пункты базирования террористических групп и нейтрализованы вооруженные группы, укрывавшиеся в убежищах на острове и в прибрежной зоне.

Корабельные ударные группы, состоящие из морских спецназовцев, при огневой поддержке с воздуха вертолетами, а с моря - артиллерийскими катерами Государственной пограничной службы и Военно-морских сил, выполнили боевые задачи по остановке захваченного судна, его освобождению и спасению удерживаемых на борту заложников.

Подразделения морской пехоты выполнили тактические действия по освобождению заложников, удерживаемых террористическими группами в захваченном населенном пункте.

Мероприятия по тушению пожара на судне, подорванном террористическими группами, спасению раненых и оказавшихся в воде людей, а также обезвреживанию мин, установленных на подводной части корпуса судна, были выполнены с привлечением кораблей и катеров Поисково-спасательной службы ВМС и МЧС, а также водолазов, спасателей, пожарных и спасательных вертолетов.

На этом этапе также были отработаны элементы по экстренной эвакуации тяжелораненых на медицинское судно с использованием скоростных спасательных катеров и оказанию им необходимой медицинской помощи.

В завершение учений состоялся показательный проход кораблей, катеров и специальной техники структур, привлеченных к учениям, были продемонстрированы принятые на вооружение образцы оснащенных оружием беспилотных морских средств.

В ходе тактических учений с боевой стрельбой основное внимание было уделено совершенствованию совместных действий и организации взаимодействия с другими видами войск и вооруженными формированиями при выполнении задач по охране и обороне объектов критической энергетической инфраструктуры в общей акватории Каспийского моря, территориальных водах Азербайджана и прибрежных районах, а также управлению кораблями в различных условиях.

Продемонстрировав высокий профессионализм, участники учений успешно выполнили все поставленные задачи.