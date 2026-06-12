Экономика Великобритании стала ощущать последствия войны с Ираном

Отмена гонок Гран-при Формулы-1 и других спортивных мероприятий в странах Персидского залива из-за войны с Ираном нанесла удар по индустрии развлечений Великобритании.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в апреле экономика Великобритании сократилась на 0,1%, что стало первым месячным спадом с августа 2025 года.

Опубликованные в пятницу данные Управления национальной статистики (ONS) показали первые явные признаки влияния американо-израильской войны против Ирана на экономический рост Великобритании.

Объем производства в доминирующем секторе услуг в апреле снизился на 0,2%, что было обусловлено снижением объемов административных и вспомогательных услуг, а также сектора искусства, отдыха и развлечений.

Представитель Национальной статистической службы Великобритании заявил, что поступали сообщения о том, что отмена спортивных мероприятий на Ближнем Востоке негативно сказалась на соответствующих британских компаниях.

Начало войны привело к отмене гонок Гран-при Формулы-1 в Бахрейне и Саудовской Аравии, которые должны были состояться в апреле. Также были отменены теннисные и футбольные соревнования.

Главный экономист налоговой и консалтинговой фирмы RSM Томас Пью заявил, что ожидается ухудшение перспектив.

"Повышение цен на энергоносители, возобновление политической неопределенности, вероятно, приведут к тому, что экономический рост практически остановится до конца года", - сказал Пью, добавив, что эти данные укрепили предположение о том, что Банк Англии, скорее всего, оставит процентные ставки без изменений в следующий четверг.

Комментируя данные Национальной статистической службы, министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз заявила, что война в Иране окажет влияние на экономику, но ее план является правильным.

В апреле объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 0,4% - этому способствовал рост производства фармацевтической продукции, которое часто подвержено значительным колебаниям, что помогло компенсировать неудачный месяц в секторе услуг. Объемы производства в строительстве также умеренно выросли.