https://news.day.az/hitech/1840995.html

В Китае роботы отобрали работу даже у бездомных - ВИДЕО

В Сети появилось видео, как гуманоид сидит на тротуаре и просит у прохожих деньги. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. Гуманоид принимает он не только наличные - совершить перевод можно также по QR-коду.