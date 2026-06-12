В Китае роботы отобрали работу даже у бездомных

В Сети появилось видео, как гуманоид сидит на тротуаре и просит у прохожих деньги.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. 

Гуманоид принимает он не только наличные - совершить перевод можно также по QR-коду.