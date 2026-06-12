https://news.day.az/hitech/1840995.html В Китае роботы отобрали работу даже у бездомных - ВИДЕО В Сети появилось видео, как гуманоид сидит на тротуаре и просит у прохожих деньги. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. Гуманоид принимает он не только наличные - совершить перевод можно также по QR-коду.
В Китае роботы отобрали работу даже у бездомных - ВИДЕО
В Сети появилось видео, как гуманоид сидит на тротуаре и просит у прохожих деньги.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях.
Гуманоид принимает он не только наличные - совершить перевод можно также по QR-коду.
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