Определены чемпионы Азербайджана по неспортивным направлениям танцев - яркий финал

В Баку завершился финальный турнир Чемпионата Азербайджана по неспортивным направлениям танцев сезона 2025-2026, ставший одним из самых ярких событий танцевального года. В условиях высокой конкуренции за главные награды боролись более 40 ведущих танцевальных коллективов и свыше 100 независимых солистов со всей страны, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Турнир, организованный Ассоциацией танца Азербайджана совместно с Союзом молодежи Азербайджана, подвел итоги масштабного десятимесячного сезона, включавшего серию рейтинговых соревнований. Участники прошли путь через турниры "Легенды осени", Кубок Баку, Кубок Азербайджана-2025, "Надежда-2026", Кубок Кяпяза в Гяндже, Чемпионат Баку, Кубок Большого Кавказа в Габале и "Арт Олимпия".

По словам председателя Ассоциации танца Азербайджана Азиза Азизова, финальный этап стал настоящим испытанием не только мастерства, но и характера.

"Этот итоговый турнир был наполнен эмоциями - были и слезы радости, и слезы разочарования. Танцоры шли к этому дню почти год. Победы на рейтинговых турнирах и успех на итоговом чемпионате - это совершенно разные уровни ответственности и психологического давления", - отметил он.

Особенностью финала стало то, что статус фаворита не гарантировал победу: некоторые лидеры сезона уступили соперникам из-за малейших ошибок и потери концентрации.

Главный общекомандный Гран-при - за наибольшее количество побед во всех направлениях - завоевала школа танца "Грация" под руководством Нигяр Алиевой.

Победителем в престижной номинации "Фольклор", объединившей азербайджанские народные танцы и танцы народов мира, стал коллектив "Инджи" под руководством Джавида Мамедова.

Коллектив "Инджи" также получил путевку на Кубок чемпионов Азербайджана, который состоится 29 ноября 2026 года, став пятой командой - участником элитного турнира. До полного состава осталось определить еще три команды.

Следующая путевка будет разыграна уже 12 июля 2026 года в рамках исторического события - Кубка Карабаха, который впервые за долгие годы пройдет в городе Ханкенди.

Ранее турнир проводился в Барде, Агджабеди, Агдаме и Тертере, однако теперь возвращается на свою историческую площадку.

"Мы все безмерно счастливы, что Кубок Карабаха возвращается домой. С нетерпением ждем момента, когда появится первый обладатель Кубка Карабаха и путевки в Кубок чемпионов непосредственно на карабахской земле", - подчеркнул Азиз Азизов.

Ассоциация танца и Союз молодежи Азербайджана поздравили всех финалистов с завершением сезона, поблагодарили участников за самоотдачу и пригласили зрителей и танцоров уже через месяц встретиться в Карабахе - в городе Ханкенди.

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