ЧМ-2026: Босния и Герцеговина открыла счет в матче ЧМ-2026 против Канады - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Сборная Боснии и Герцеговины вышла вперед в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Канады.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча проходит на стадионе BMO Field в Торонто.
Счет был открыт на 21-й минуте. Автором гола стал Лукич, который точным ударом вывел боснийскую команду вперед -1:0.
23:20
На чемпионате мира по футболу 2026 года продолжаются матчи первого тура группового этапа.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в группе B проходит встреча между сборными Канады и Боснии и Герцеговины.
Матч принимает стадион BMO Field в Торонто, а главным арбитром встречи назначен аргентинец Факундо Тельо.
По итогам первого тайма счет в матче не открыт - 0:0.
Напомним, что второй матч группы B между сборными Катара и Швейцарии состоится 13 июня.
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