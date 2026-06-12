ЧМ-2026: Босния и Герцеговина открыла счет в матче ЧМ-2026 против Канады

Сборная Боснии и Герцеговины вышла вперед в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Канады.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча проходит на стадионе BMO Field в Торонто.

Счет был открыт на 21-й минуте. Автором гола стал Лукич, который точным ударом вывел боснийскую команду вперед -1:0.

23:20

На чемпионате мира по футболу 2026 года продолжаются матчи первого тура группового этапа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в группе B проходит встреча между сборными Канады и Боснии и Герцеговины.

Матч принимает стадион BMO Field в Торонто, а главным арбитром встречи назначен аргентинец Факундо Тельо.

По итогам первого тайма счет в матче не открыт - 0:0.

Напомним, что второй матч группы B между сборными Катара и Швейцарии состоится 13 июня.