Два рейса AZAL в Нахчыван вернулись в Баку

Самолеты, выполнявшие рейсы Азербайджанских авиалиний (AZAL) J2-285 и J2-291 по маршруту Баку - Нахчыван, были вынуждены вернуться в Баку из-за грозы и града в регионе.

Как сообщили Day.Az в AZAL, воздушные суда благополучно приземлились в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 21:27 и 21:32 соответственно.

Отмечается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся и сегодня. Пассажиры будут дополнительно проинформированы о возможных изменениях, а после стабилизации погодной обстановки рейсы продолжат выполняться в штатном режиме.

Для справки сообщается, что в последние дни нестабильная погода в Нахчыване осложняет выполнение рейсов по маршруту Баку - Нахчыван - Баку в соответствии с расписанием, что приводит к определенным корректировкам графика полетов. Географическое расположение Нахчывана и горный рельеф региона нередко приводят к тому, что сильный ветер, ограниченная видимость и быстро меняющиеся метеоусловия напрямую влияют на выполнение полетов.

В связи с этим для обеспечения безопасности полетов оперативные решения принимаются с учетом текущей погодной обстановки.

В AZAL подчеркнули, что все решения принимаются исключительно в интересах безопасности пассажиров и экипажа и соответствуют международным стандартам авиационной безопасности.