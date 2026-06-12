Поезда в Габалу, Агстафу и Балакен будут ходить чаще

В летний сезон ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) введет дополнительные рейсы и ряд новых услуг на отдельных маршрутах.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении АЖД.

Отмечается, что с 13 июня по 31 августа поезда по маршруту Баку - Агстафа - Баку будут курсировать каждую субботу и воскресенье. Кроме того, в праздничные дни - 15 июня и 26 июня на этом направлении будут назначены дополнительные рейсы. Поезд будет отправляться из Баку по субботам в 08:30, а из Агстафы - по воскресеньям в 17:15.

По маршруту Баку - Габала - Баку с 6 июня перевозки в обоих направлениях осуществляются по выходным дням. Для удовлетворения повышенного пассажирского спроса на 26 июня по данному маршруту также назначен дополнительный рейс. Кроме того, с 4 июля поезда, следующие по маршруту Баку - Габала - Баку, будут делать остановку на станции Уджар. Поезд будет отправляться из Баку в направлении Габалы в 07:30, а из Габалы в Баку - в 19:00.

АЖД также внесло изменения в расписание движения поездов по маршруту Баку - Балакен - Баку. Так, с 1 июля поезд будет отправляться из Баку в 23:30, а из Балакена - в 21:10. Для удовлетворения пассажирского спроса 12 и 13 июня количество вагонов в поездах, следующих из Баку и Балакена, будет увеличено до девяти.

Напомним, что с 6 июня межрегиональные пассажирские перевозки также осуществляются со станции Дарнагюль.

Кроме того, на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии поезда будут курсировать по графику выходного дня 15 июня - в День национального спасения и 26 июня - в День Вооруженных сил.