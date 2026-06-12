Названы приоритеты развития сельского хозяйства в Исмаиллинском районе

Утвержденная Государственная программа предусматривает достижение важных целей, реализация которых требует активного участия всех сторон.

Как передает Day.Az, об этом заявил глава исполнительной власти Исмаиллинского района Нахид Багиров на региональном совещании по Горно-Ширванскому экономическому району, посвященном обсуждению Государственной программы на 2026-2030 годы по развитию производства и переработки продукции сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры в Азербайджанской Республике, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По словам Багирова, среди основных задач - повышение урожайности зерновых и других сельскохозяйственных культур на научной основе, расширение системы севооборота для сохранения плодородия почв, ускорение создания интенсивных садов при сохранении традиций плодоводства и виноградарства, внедрение инновационных методов в овощеводстве, эффективное использование логистического потенциала холодильных складов, а также совершенствование управления водными ресурсами и расширение современных водосберегающих оросительных систем.

"Внимание и забота государства о сельском хозяйстве направлены на повышение благосостояния фермеров и предпринимателей, укрепление продовольственной безопасности. Применение современных подходов для успешного выполнения стоящих задач, сочетание экстенсивных и интенсивных методов развития позволят еще больше увеличить производство продукции и урожайность.

Однако мы должны особо подчеркнуть: прозрачное, целевое и экономное использование широких возможностей и ресурсов, предоставляемых государством, - это гражданский долг не только государственных органов, но и каждого фермера и предпринимателя. Успешная реализация Государственной программы, оперативное решение проблем, с которыми сталкиваются производители, обеспечение доступности механизмов государственной поддержки и эффективный контроль за процессами требуют высокой координации и ответственности со всех сторон", - подчеркнул он.

Нахид Багиров коснулся значения водных источников в регионе. В Исмаиллы водоснабжение и оросительная инфраструктура адаптируются к современным требованиям сельского хозяйства.

"Ашыгбайрамлинское водохранилище и другие водные источники региона имеют стратегическое значение для восстановления плодородия наших земель, а также для повышения региональной урожайности. На фоне глобальных климатических изменений такие приоритетные направления, как внедрение современных водосберегающих систем, использование климатически устойчивых сортов семян, являются одними из основных задач", - отметил глава исполнительной власти.

Отметим, что сегодня начались региональные совещания с целью обсуждения Государственной программы "О развитии производства и переработки продукции сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры в Азербайджанской Республике на 2026-2030 годы", утвержденной Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 25 мая 2026 года. Региональные совещания охватывают Центрально-Аранский, Горно-Ширванский, Гянджа-Дашкесанский, а также Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы.

Встречи систематически организуются в целях обеспечения выполнения поручений, данных на совещании по вопросам сельского хозяйства под председательством Президента Ильхама Алиева 25 мая этого года, а также координированного, гибкого и эффективного осуществления в регионах мероприятий, предусмотренных Государственной программой.