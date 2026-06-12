Азербайджан присоединится к новой конвенции

Азербайджан присоединится к Международной конвенции о контроле за вредными противообрастающими системами на судах.

Как передает Day.Az, данный вопрос был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании парламента.

Целью конвенции является предотвращение вредного воздействия противообрастающих систем, используемых на судах, на морскую среду и здоровье человека, создание механизма международного контроля в этой сфере и поощрение применения более экологически безопасных систем.

Конвенция определяет обязательства для государств-участников по ограничению или запрету применения вредных противообрастающих систем, досмотру и сертификации судов, проведению мониторинга и обмена информацией в этой области.

В документе предусмотрены ограничения на использование некоторых токсичных веществ, используемых на судах, в частности оловоорганических соединений, применяемых в качестве биоцидов. В то же время определяются меры контроля в связи с применением вещества "цибутрин". В приложениях к конвенции отражены запреты, переходные положения и механизмы контроля за применением этих веществ.

Согласно конвенции, для определенных категорий судов, участвующих в международных рейсах, предусматривается выдача соответствующих международных свидетельств и деклараций. Соответствие судов требованиям конвенции определяется посредством проверок, проводимых компетентными органами государств-участников или признанными в этой сфере организациями.

Наряду с этим, в рамках конвенции определяются научные и технические механизмы для оценки вредных веществ, предусматриваются соответствующие процедуры и меры сотрудничества в рамках Международной морской организации.

Конвенция служит охране морской среды, защите здоровья человека, применению единых стандартов экологической безопасности в сфере международного судоходства и укреплению сотрудничества между государствами.

В приложениях определены меры контроля за противообрастающими системами, перечень запрещенных или ограниченных к применению веществ, технические и научные критерии для оценки этих веществ, а также формы международных свидетельств и деклараций. Наряду с этим отражены процедуры досмотра и сертификации судов.

Законопроект о присоединении к Международной конвенции о контроле за вредными противообрастающими системами на судах после обсуждений был вынесен на голосование и принят в первом чтении.