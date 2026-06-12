Кореец забил гол на ЧМ-2026 несмотря на проблемы со здоровьем

Нападающий сборной Южной Кореи О Хен Гю, забивший решающий гол в матче против Чехии на ЧМ-2026, мог не выйти на эту игру.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, утром в день матча у футболиста поднялась температура. Он плохо себя чувствовал, и его участие оставалось под вопросом до последнего момента.

По словам самого нападающего, несмотря на высокую температуру, благодаря усилиям врачей и собственной силе воли он смог подготовиться к игре:

"У меня внезапно поднялась температура. Играть на чемпионате мира - это возможность, за которую нужно быть благодарным".

О Хен Гю начал матч на скамейке запасных. Во втором тайме он вышел на поле и на 80-й минуте забил гол, который принес Южной Корее победу со счетом 2:1.

Таким образом, футболист, который утром мог пропустить игру, к вечеру стал героем своей команды.