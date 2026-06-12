Племяннику Самвела Карапетяна ограничили выезд из Армении

Власти Армении ввели ограничения на выезд из страны члена оппозиционного блока "Сильная Армения" Нарека Карапетяна.

Как передает Day.Az, об этом стало известно после его попытки пересечь границу с Грузией.

Младший Карапетян утверждает, что не собирался сбегать из Армении, а все лишь планировал посетить контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" на грузино-российской границе.

"Сотрудники пограничной службы сообщили нам, что мой визит запрещен, и наложили на меня ограничения".

Ранее в ереванском аэропорту был остановлен лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян.