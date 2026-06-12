Фуат Октай поздравил Президента Ильхама Алиева

Председатель комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуат Октай направил письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Ваше превосходительство господин Президент.

Сердечно поздравляю Ваше превосходительство, Правительство и народ Азербайджана с 28 Мая - Днем Независимости, являющимся символом непоколебимой веры дружественного и братского народа Азербайджана в свободу и независимость, и с 26 Июня - Днем Вооруженных сил. С благодарностью и уважением чту светлую память наших шехидов, отдавших свою жизнь за свободу и независимость.

Освобождение родных земель в результате великих достижений Азербайджана в славной Отечественной войне вошло в историю как исключительная Победа. Эта славная Победа является источником гордости и радости не только для азербайджанского народа, но и для всего тюркского мира.

Я твердо верю, что связи между нашими дружественными и братскими странами будут и впредь укрепляться во всех сферах под лозунгом "Одна нация, два государства". Уверен, что добивающиеся новых высот Турция и Азербайджан продолжат свои усилия как наиболее активные страны в обеспечении мира, стабильности, развития и процветания в своих регионах.

Ваше превосходительство, передаю Вам свои самые наилучшие пожелания по случаю этих праздников".