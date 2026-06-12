В Баку прошла информационная сессия на тему медиа и прав человека

В рамках "Месячника прав человека" совместно Институтом права и прав человека и Агентством развития медиа Азербайджанской Республики организована просветительская информационная сессия для представителей средств массовой информации на тему "Медиа и права человека".

Как передает Day.Az, целью сессии является повышение информированности журналистов о требованиях действующего законодательства и стандартах этического поведения в сфере защиты прав человека при осуществлении ими профессиональной деятельности, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Выступивший на мероприятии председатель правления Института права и прав человека Мухаммед Гулузаде отметил, что представители медиа играют важную роль в пропаганде прав человека и формировании общественного сознания. По его словам, институт регулярно анализирует материалы, публикуемые в различных медиа-ресурсах, и проводит мониторинги. По результатам проведенных мониторингов, число случаев нарушения правил, связанных с правами человека, снизилось по сравнению с предыдущими периодами. Он сообщил, что в настоящее время на четырех-пяти сайтах наблюдаются определенные нарушения, однако как минимум пятнадцать медиа-ресурсов устранили прежние недостатки.

Руководитель института подчеркнул, что существует серьезная необходимость в поддержке медиа в работе, проводимой в направлении повышения уровня правового просвещения населения.

Заместитель исполнительного директора Агентства развития медиа Натиг Мамедли в своем выступлении отметил, что на медиа возложена большая ответственность в сфере защиты прав человека. Он указал, что редакции заинтересованы в участии журналистов в тренингах и "круглых столах", проводимых по тематике прав человека.

Н. Мамедли подчеркнул, что журналисты при подготовке информации должны соблюдать профессиональную этику и требования законодательства. Он особо привлек внимание к вопросу защиты прав детей, заявив, что при публикации информации о несовершеннолетних лицах необходимо проявлять более чуткий подход. Н. Мамедли отметил, что в некоторых случаях на стадии досудебного расследования демонстрируются лица подростков и раскрываются их личные данные, что приводит к нарушению их прав.

В рамках сессии эксперты-тренеры Института выступили с презентациями о нарушениях прав человека, наиболее часто встречающихся в журналистской деятельности, и их правовых последствиях. На мероприятии была предоставлена подробная информация о недопустимости нарушения презумпции невиновности, вмешательства в личную и семейную жизнь, несанкционированного разглашения персональных данных, нарушения прав детей, несоблюдения этических правил при подготовке ряда новостей и т.д. Было отмечено, что действия, приводящие к нарушению прав человека, влекут за собой установленную законодательством правовую ответственность, и важно строго соблюдать правовые нормы и этические принципы в профессиональной деятельности.

В завершение сессии были даны ответы на вопросы участников, состоялся обмен мнениями о роли и значении внимательного подхода к правам человека в медиа-деятельности.