Дрон с наркотиками из Ирана перехвачен на границе Азербайджана

Предотвращена попытка незаконного ввоза на территорию Азербайджана крупной партии наркотиков.

Как сообщили Day.Az в Государственной пограничной службе, мероприятия по обеспечению надежной охраны государственной границы и борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров продолжаются.

В результате оперативно-розыскных мероприятий и пограничного поиска, проведенных в зоне ответственности Лянкяранского пограничного отряда Командования пограничных войск, была пресечена попытка переправки наркотиков из Ирана в Азербайджан с использованием беспилотного летательного аппарата.

В ходе поисковых мероприятий в приграничной зоне было обнаружено и изъято 13 килограммов 956 граммов марихуаны.

По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.