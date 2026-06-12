MEDİA осудило "черный пиар" против Азербайджана со стороны французских СМИ

В связи с уголовным происшествием, характерным для повседневной жизни Франции, некоторые французские СМИ распространяют односторонние и вводящие общественность в заблуждение материалы, направленные на нанесение ущерба международному имиджу Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Агентства по развитию медиа Азербайджана (MEDİA).

Отмечается, что использование классических методов манипуляции как до, так и после судебного разбирательства по обычному уголовному делу, а также создание ажиотажа вокруг процесса с использованием театральных эффектов наглядно демонстрируют, что происходящее управляется в контексте политического заказа.

"Неудачные попытки ряда французских СМИ политизировать уголовное дело и связать его с именами некоторых официальных лиц Азербайджана являются частью систематической кампании по дискредитации нашей страны.

Нет сомнений в том, что за особым "интересом" к этой теме со стороны таких медиа, как Revue21, TV5 Monde, Le Figaro и Le Monde, которые специализируются на кампаниях "черного пиара" против Азербайджана и известны своей близостью к государственным кругам Франции, стоят круги, обеспокоенные растущим международным авторитетом нашей страны и руководствующиеся недобросовестными амбициями", - говорится в заявлении.

Подчеркивается, что грубое и сознательное нарушение этими СМИ общепринятых международных стандартов журналистской этики в очередной раз подтверждает, что они выступают инструментом заказной политической кампании.

"В то время как преступление является деянием, влекущим индивидуальную ответственность, акцентирование внимания не на действиях преступника, а на его национальной принадлежности со стороны государства, называющего себя демократическим, свидетельствует не о верховенстве права, а о поощрении стереотипов и дискриминации.

Мы рассматриваем кампанию по дискредитации Азербайджана, начатую рядом французских СМИ на основе манипулятивной информации, как элемент целенаправленной пропаганды и решительно осуждаем подобные действия, несовместимые с принципами профессиональной журналистики", - отмечается в заявлении.