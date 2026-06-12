В работе Facebook и Instagram произошел сбой

12 июня зафиксирован масштабный сбой в работе сервисов компании Meta. Проблемы наблюдаются в Facebook, Instagram, Messenger и Threads.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Пользователи сообщают, что лента новостей не обновляется, а в приложениях появляются сообщения о технических неисправностях или невозможности загрузки контента.