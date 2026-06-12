https://news.day.az/hitech/1841079.html В работе Facebook и Instagram произошел сбой 12 июня зафиксирован масштабный сбой в работе сервисов компании Meta. Проблемы наблюдаются в Facebook, Instagram, Messenger и Threads. Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
В работе Facebook и Instagram произошел сбой
12 июня зафиксирован масштабный сбой в работе сервисов компании Meta. Проблемы наблюдаются в Facebook, Instagram, Messenger и Threads.
Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
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