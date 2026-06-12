Азербайджанский гребец стал чемпионом Европы

Азербайджанский гребец Богдан Курудз завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ в португальском городе Монтемор-у-Велью.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, он поднялся на высшую ступень пьедестала почета в категории "мастерс" (35-39 лет).

Выступая в соревнованиях на каноэ-одиночке на дистанции 500 метров, спортсмен опередил всех своих соперников и был удостоен звания чемпиона Европы.

Отметим, что 13 июня Богдан Курудз выступит в гонке на каноэ-одиночке на дистанции 200 метров.