https://news.day.az/sport/1841027.html Азербайджанский гребец стал чемпионом Европы - ФОТО Азербайджанский гребец Богдан Курудз завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ в португальском городе Монтемор-у-Велью. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, он поднялся на высшую ступень пьедестала почета в категории "мастерс" (35-39 лет).
Азербайджанский гребец стал чемпионом Европы - ФОТО
Азербайджанский гребец Богдан Курудз завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ в португальском городе Монтемор-у-Велью.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, он поднялся на высшую ступень пьедестала почета в категории "мастерс" (35-39 лет).
Выступая в соревнованиях на каноэ-одиночке на дистанции 500 метров, спортсмен опередил всех своих соперников и был удостоен звания чемпиона Европы.
Отметим, что 13 июня Богдан Курудз выступит в гонке на каноэ-одиночке на дистанции 200 метров.
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