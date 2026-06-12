Около 40% госбюджета Азербайджана направлено на социальные расходы

В отчетном году на финансирование социальных расходов было направлено около 40 процентов средств государственного бюджета, или 15,3 миллиарда манатов. Это на 602 миллиона манатов больше по сравнению с 2024 годом.

Как передает Day.Az, об этом сказал министр финансов Сахиль Бабаев на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса при обсуждении законопроекта "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2025 год", сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Он отметил, что в прошлом году был реализован очередной пакет социальных реформ. "В его рамках были повышены минимальные заработные платы и пенсии, социальные пособия и стипендии. На финансирование пакета социальных реформ из государственного бюджета было израсходовано более 400 миллионов манатов", - сказал С.Бабаев.

Министр подчеркнул, что в целом за последние 5 лет социальные расходы выросли на 3,9 млрд манатов.