Назван неожиданный фактор, который может замедлять работу ноутбука

Снижение производительности ноутбука может быть связано не только с программными сбоями или нехваткой ресурсов, но и с состоянием аккумулятора.

Как передает Day.Az, об этом сообщает BGR.

По данным издания, встроенная батарея влияет не только на время автономной работы устройства, но и на его быстродействие. Если аккумулятор сильно изношен или практически разряжен, система может автоматически ограничивать производительность процессора, чтобы избежать внезапного отключения ноутбука.

Специалисты рекомендуют в первую очередь проверить состояние батареи через системные настройки устройства. Если диагностика показывает высокий уровень износа, замена аккумулятора может помочь восстановить прежнюю скорость работы компьютера. Этот метод особенно актуален для ноутбуков под управлением Windows.

Эксперты также отмечают, что причиной замедления может быть не только аккумулятор, но и неисправный или неподходящий блок питания. Если зарядное устройство не обеспечивает необходимую мощность, это также способно негативно сказаться на производительности устройства.

Кроме того, использование несовместимых зарядных устройств может привести к ускоренному износу батареи и другим проблемам в работе ноутбука.