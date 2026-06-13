Иран готов пойти на "разбавление" высокообогащенного урана, но только на своей территории.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

"Наша позиция по поводу высокообогащенного урана, то есть до 60%, всегда заключалась в том, что если они хотят, то разбавление его возможно только на территории Ирана", - сказал он в эфире государственного телевидения.

Ранее в Иране допустили подписание меморандума с США в ближайшие дни.