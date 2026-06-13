Трамп лично поддержал сборную США перед стартом на ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп связался со сборной страны по футболу накануне ее первого матча на домашнем чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, глава государства провел телефонный разговор с командой и главным тренером Маурисио Почеттино перед встречей группового этапа против Парагвая.

"Вы фантастический человек, фантастический тренер. Я знаю, насколько хороши ваши игроки. У вас действительно хорошие шансы пройти весь путь. Я просто хочу пожелать вам удачи!" - сказал Трамп, обращаясь к Почеттино.

Запись разговора была опубликована пресс-службой сборной США.

Свой стартовый матч на чемпионате мира американцы проведут 13 июня против сборной Парагвая. Встреча состоится в рамках первого тура группы D.

Напомним, США являются одной из трех стран-хозяек ЧМ-2026 наряду с Канадой и Мексикой и получили путевку на турнир автоматически.