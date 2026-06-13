Дорога в небо: в Китае показали необычную смотровую площадку

В Китае привлек внимание туристов живописный район Линшань, расположенный среди горных хребтов.

Как передает Day.Az, одной из главных особенностей местности стала длинная наклонная эскалаторная дорожка, ведущая к смотровой площадке на вершине. С высоты открывается панорамный вид на многослойные горные цепи, уходящие в дымку.