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Дорога в небо: в Китае показали необычную смотровую площадку - ВИДЕО

В Китае привлек внимание туристов живописный район Линшань, расположенный среди горных хребтов. Как передает Day.Az, одной из главных особенностей местности стала длинная наклонная эскалаторная дорожка, ведущая к смотровой площадке на вершине. С высоты открывается панорамный вид на многослойные горные цепи, уходящие в дымку.