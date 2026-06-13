В Баку у посетителя ресторана украли 5 тысяч долларов

В Наримановском районе Баку произошла кража.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, потерпевший обратился в полицию, заявив, что из кармана его куртки при неустановленных обстоятельствах были похищены 5 тысяч долларов наличными.

В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления - ранее судимого 35-летнего И.Сулейманова.

В ходе расследования выяснилось, что в одном из ресторанов он похитил деньги из кармана куртки потерпевшего, оставленной в гардеробе.

По данному факту расследование продолжается.