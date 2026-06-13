https://news.day.az/society/1841210.html В Баку у посетителя ресторана украли 5 тысяч долларов В Наримановском районе Баку произошла кража. Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, потерпевший обратился в полицию, заявив, что из кармана его куртки при неустановленных обстоятельствах были похищены 5 тысяч долларов наличными.
В Баку у посетителя ресторана украли 5 тысяч долларов
В Наримановском районе Баку произошла кража.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, потерпевший обратился в полицию, заявив, что из кармана его куртки при неустановленных обстоятельствах были похищены 5 тысяч долларов наличными.
В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления - ранее судимого 35-летнего И.Сулейманова.
В ходе расследования выяснилось, что в одном из ресторанов он похитил деньги из кармана куртки потерпевшего, оставленной в гардеробе.
По данному факту расследование продолжается.
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