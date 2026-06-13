https://news.day.az/sport/1841221.html Бахрам Раджабзаде начинает борьбу за чемпионский пояс Glory Collision 9 - ВИДЕО Сегодня азербайджанский кикбоксер Бахрам Раджабзаде начнет борьбу в турнире Glory Collision 9, который пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, спортсмен, выступающий в весовой категории до 95 кг, проведет поединок на стадии 1/4 финала Гран-при против марокканца Мухаммеда Тучассе.
Бахрам Раджабзаде начинает борьбу за чемпионский пояс Glory Collision 9 - ВИДЕО
Сегодня азербайджанский кикбоксер Бахрам Раджабзаде начнет борьбу в турнире Glory Collision 9, который пройдет в Роттердаме (Нидерланды).
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, спортсмен, выступающий в весовой категории до 95 кг, проведет поединок на стадии 1/4 финала Гран-при против марокканца Мухаммеда Тучассе.
Раджабзаде, на счету которого 73 победы и 65 нокаутов, считается одним из главных фаворитов турнира и входит в число претендентов на чемпионский титул.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре