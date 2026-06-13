В Иране объявили дату похорон Хаменеи

Церемония прощания и похороны бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи пройдут с 4 по 9 июля. Об этом сообщили в официальном офисе покойного главы государства, передает Day.Az.

Согласно обнародованному графику, 4 и 5 июля состоится публичное прощание в соборной мечети имама Хомейни в Тегеране. Сама похоронная церемония начнется в столице 6 июля, после чего 7 июля процессия переместится в священный город Кум. Итоговое погребение запланировано на 9 июля в Мешхеде - родном городе Хаменеи.

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