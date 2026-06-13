https://news.day.az/world/1841267.html Российский город ушел под воду - ВИДЕО Российский город Хабаровск ушел под воду после сильного ливня. Видео последствий непогоды в регионе опубликовал Telegram-канал Amur Mash, передает Day.Az. На кадрах видно, что автодороги превратились в реки, вода доходит почти до высоты колес легковых машин. Отмечается, что накануне на город обрушился дождь с сильным ветром и градом.
Российский город ушел под воду - ВИДЕО
Российский город Хабаровск ушел под воду после сильного ливня. Видео последствий непогоды в регионе опубликовал Telegram-канал Amur Mash, передает Day.Az.
На кадрах видно, что автодороги превратились в реки, вода доходит почти до высоты колес легковых машин.
Отмечается, что накануне на город обрушился дождь с сильным ветром и градом. В итоге участок дороги под мостом недалеко от "Броско Молла" стал трудно преодолимой акваторией.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре