Российский город ушел под воду

Российский город Хабаровск ушел под воду после сильного ливня. Видео последствий непогоды в регионе опубликовал Telegram-канал Amur Mash, передает Day.Az.

На кадрах видно, что автодороги превратились в реки, вода доходит почти до высоты колес легковых машин.

Отмечается, что накануне на город обрушился дождь с сильным ветром и градом. В итоге участок дороги под мостом недалеко от "Броско Молла" стал трудно преодолимой акваторией.