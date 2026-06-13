MiniBoss Business School Baku провел VI Национальный чемпионат по стартапам - определены лучшие проекты юных предпринимателей

По инициативе MiniBoss Business School Baku успешно состоялся Национальный чемпионат по стартапам среди детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет. В чемпионате приняли участие 20 команд, которые соревновались в двух основных направлениях - SIFE (Startups in Innovative Free Entrepreneurship) и SAGE (Startups for the Advancement of a Global Environment), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Уже шестой год деятельность MiniBoss Business School сопровождается традиционными стартап-проектами, и сегодня школа стала пространством, где дети получают не только новые знания, но и учатся мыслить шире, принимать решения и создавать собственные идеи.

Проекты участников оценивались по таким критериям, как прибыльность, инновационность, освещение в СМИ и умение отвечать на вопросы жюри.

Отметим, что категория SIFE объединяет стартапы в сфере свободного предпринимательства и бизнес-проектов, тогда как категория SAGE ориентирована на социальные инициативы, направленные на пользу обществу и окружающей среде.

По итогам чемпионата в обеих категориях были определены три команды, показавшие наилучшие результаты. Кроме того, участники получили награды в специальных номинациях. Жюри оценивало команды по следующим направлениям: "Лучшая презентация", "Самая креативная идея", "Самая инновационная идея", "Лучший дизайн продукта", "Лучшее сценическое выступление" и "Самое удачное название бренда".

Основатель Бакинского представительства MiniBoss Business School Нармина Гасанова отметила, что каждый из проектов оказался по-своему уникальным и нестандартным.

"Особенно радует, что впервые около 40% всех представленных инициатив были посвящены национальному наследию и культуре Азербайджана. Это говорит о том, что наши дети не только мыслят современно и инновационно, но и стремятся сохранять связь со своими корнями. Хочу подчеркнуть, что каждая идея была создана самими детьми. Уверена, что такой результат становится возможным благодаря важным международным событиям и образовательной среде, которые формируют новое поколение. Сегодня я испытываю чувство особой гордости. Начав когда-то путь всего с пяти проектов, MiniBoss Business School завершает уже шестой год своей деятельности, имея более 80 реализованных проектов.

На международной арене наша сборная уже добилась серьёзных результатов: наши ученики дважды становились чемпионами мира, один раз завоевали второе место и один раз - третье. Конкуренция была очень высокой - участвовало более 70 команд из 33 стран мира. Мы благодарны международному жюри за столь высокую оценку. Наши дети действительно заслуживают этих достижений. Сейчас продолжается активная работа над новыми проектами. Впереди наших участников ждёт Чемпионат мира, который пройдёт в швейцарском Давосе с 9 по 12 июля. На площадке будут представлены более 50 проектов из разных стран и филиалов MiniBoss. Я убеждена - чем больше интересных, смелых и оригинальных проектов мы представим, тем ярче Азербайджан будет заявлять о себе на международной арене", - сказала Нармина Гасанова.

После этапа презентаций состоялся традиционный MiniBoss Bazaar. В рамках выставки-продажи учащиеся представили гостям мероприятия собственные товары и услуги, а также получили возможность осуществить реальные продажи. Этот этап позволил молодым предпринимателям приобрести практический опыт продаж и развить навыки прямого общения с клиентами.

По словам директора MiniBoss Business School Алины Халафовой, за годы работы особенно заметны изменения, происходящие с самими учениками.

"Когда школа начала свою деятельность в 2020 году, многие наши ученики были совсем маленькими детьми. У нас было всего несколько команд и совсем небольшое количество учеников. Но за эти годы мы увидели серьёзную положительную динамику. Сегодня в школе обучается более ста детей. Некоторым из них уже около 12 лет, и за это время мы наблюдаем удивительную трансформацию. Меняется не только уровень знаний - меняется само мировоззрение ребёнка, который постепенно раскрывает в себе предпринимательское мышление. Дети начинают понимать ценность идей, учатся обращаться с финансами, становятся более ответственными и уверенными в своих решениях. Можно сказать, что дети, проходящие обучение в нашей школе, отличаются более развитым экономическим мышлением и более осознанным отношением к будущему. За этим стоит системная работа школы, педагогов и выстроенной образовательной методики. Методология школы создавалась при участии международных экспертов и специалистов в области детского развития. Для нас особенно важно, что в Азербайджане удалось представить эту методику широкой аудитории и сделать её доступной для детей.

Программа построена таким образом, чтобы на каждом возрастном этапе ребёнок получал знания и навыки, соответствующие именно его уровню развития. Это длительный образовательный путь, где теория обязательно закрепляется практикой

Одним из ключевых элементов обучения становятся ежегодные проектные презентации. Такая практика помогает ребёнку раскрыться, развивает лидерские качества, самостоятельность и уверенность в себе. Я уверена, что впереди нас ждёт ещё больше возможностей, новых проектов и новых успехов - и для детей, и для родителей, и для всей нашей команды", - сказала Алина Халафова.

В состав жюри вошли - заместитель министра молодёжи и спорта Азербайджана Фархад Гаджиев, заместитель председателя правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Руфат Атакишиев, генеральный менеджер Procter & Gamble по Кавказу и странам Центральной Азии Ираклий Габриадзе, руководитель отдела налогов и права "EY Азербайджан" Арзу Гаджиева, руководитель группы по обучению и развитию Paşa Holdinq Нигяр Гусейнова, главный партнёр группы компаний BM Morrison Partners Фархад Мирзоев, советник президента Silk Way Джамиля Алимирзаева.

Напомним, что в апреле текущего года в рамках Startup Forum команды представили свои бизнес- и социальные проекты известным представителям делового сообщества, предпринимателям и инвесторам страны. По результатам оценки жюри лучшие проекты получили грантовую поддержку. Используя выделенные средства в качестве стартового капитала, команды реализовали свои идеи и представили достигнутые результаты уже на Национальном чемпионате.

MiniBoss Business School - единственная школа, использующая инновационные методологии ведения бизнеса на глобальном рынке и представленная более чем в 70 филиалах в 27 странах мира. Центральный офис расположен в Великобритании.

Благодаря собственной образовательной методике школа помогает детям и подросткам в возрасте от 6 до 17 лет раскрывать предпринимательский потенциал и развивать лидерские качества.