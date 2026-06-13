В школах Ханкенди, Ходжалы и Агдере прозвучал "Последний звонок"

13 июня в общеобразовательных школах Ханкенди, а также Ходжалинского и Агдеринского районов состоялись мероприятия "Последний звонок", посвященные окончанию 2025-2026 учебного года.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Ходжалинском и Агдеринском районах, в этом году полную среднюю школу № 4 города Ханкенди окончили 32 учащихся, полную среднюю школу села Баллыджа Ходжалинского района - 15, а полную среднюю школу № 1 города Ходжалы - 6 учащихся.

В Агдеринском районе полную среднюю школу села Венгли окончили 3 выпускника, а полную среднюю школу села Гасанриз - 4 учащихся.

Выступившие на мероприятиях поздравили выпускников и назвали историческим событием то, что они переживают радость "Последнего звонка" на карабахской земле.

Было отмечено, что в рамках масштабных восстановительных и реконструкционных работ, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, создана современная образовательная инфраструктура: построены новые школьные здания, капитально отремонтированы и восстановлены существующие учебные заведения.

Было подчеркнуто, что государством созданы все условия для получения учащимися качественного образования, школы оснащены современным оборудованием, и ведется последовательная работа по дальнейшему развитию образовательной среды. Отметим, что на мероприятиях "Последний звонок" прозвучал государственный гимн, были продемонстрированы художественные композиции, а финальный звонок подвел итог 2025-2026 учебному году.