ЧМ-2026: Швеция разгромила Тунис

Сборная Швеции уверенно начала выступление на чемпионате мира по футболу 2026 года, разгромив команду Туниса в матче первого тура группы F со счетом 5:1.

Как передает Day.Az, встреча прошла на стадионе "Эстадио Монтеррей" в мексиканском Монтеррее.

Счет был открыт уже на 7-й минуте - отличился полузащитник Ясин Айяри. Интересно, что 23-летний футболист не стал праздновать гол, поскольку его отец родом из Туниса, а мать - из Марокко. Несмотря на возможность выступать за сборную Туниса, Айяри выбрал национальную команду Швеции.

На 30-й минуте преимущество шведов удвоил Александр Исак. Незадолго до перерыва тунисцы сократили отставание благодаря голу Омара Рекика после передачи Ханнибала Межбри.

Во втором тайме шведская команда полностью доминировала на поле. Виктор Дьёкереш забил третий мяч, после чего скандинавы отличились еще дважды, доведя счет до разгромного - 5:1.

После первого тура Швеция с тремя очками возглавляет группу F. Нидерланды и Япония имеют по одному очку и занимают второе и третье места соответственно. Тунис остается на последней строчке без набранных очков.