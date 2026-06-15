https://news.day.az/world/1841454.html В Иране подтвердили достижение соглашения с США Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади подтвердил достижение соглашения с США. Как передает Day.Az, об этом сообщают иранские СМИ. "Текст меморандума о взаимопонимании завершен, и официальная церемония подписания состоится в Швейцарии в пятницу", - сказал он.
В Иране подтвердили достижение соглашения с США
Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади подтвердил достижение соглашения с США.
Как передает Day.Az, об этом сообщают иранские СМИ.
"Текст меморандума о взаимопонимании завершен, и официальная церемония подписания состоится в Швейцарии в пятницу", - сказал он.
Он отметил, что военно-морская блокада США Ирана заканчивается 15 июня. Также предполагается, что война и военные действия на всех фронтах, включая Ливан, будут немедленно и навсегда прекращены.
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