В Иране подтвердили достижение соглашения с США

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади подтвердил достижение соглашения с США.

Как передает Day.Az, об этом сообщают иранские СМИ.

"Текст меморандума о взаимопонимании завершен, и официальная церемония подписания состоится в Швейцарии в пятницу", - сказал он.

Он отметил, что военно-морская блокада США Ирана заканчивается 15 июня. Также предполагается, что война и военные действия на всех фронтах, включая Ливан, будут немедленно и навсегда прекращены.